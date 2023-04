Overeenkomst voor realisatie appartementen Ouddorp

Het startsein voor de realisatie van 16 seniorenappartementen in het centrum van Ouddorp is gegeven. Half april 2023 ondertekenden woningcorporatie Oost West Wonen en Bouwonderneming Stout de aannemingsovereenkomst. Op het bouwterrein dat tussen de Dorpsweg en Dorpstienden in Ouddorp ligt, gaan de werkzaamheden binnenkort van start. Oplevering van de appartementen vindt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024 plaats.

De komende periode start Bouwonderneming Stout met de eerste inrichting van het bouwterrein en aanpassingen aan de bestaande riolering. Hierna zullen zij boor- en heiwerkzaamheden uitvoeren en starten met de funderingswerkzaamheden.

Toekomstbestendige appartementen voor senioren

Met de realisatie van deze appartementen vergroot Oost West Wonen het aandeel sociale huurwoningen in de dorpskern van Ouddorp. Het gaat om duurzame nul op de meter appartementen voor senioren, het type woningen waar in Ouddorp veel vraag naar is. Het ontwerp voor de appartementen is gemaakt door Zeelenberg Architectuur.

“We zijn blij dat we met dit project ons woningaanbod in Ouddorp kunnen uitbreiden. Er is in het dorp behoefte aan meer sociale huurwoningen. Vooral ouderen in Ouddorp doen steeds vaker een beroep op een sociale huurwoning. En hoe fijn is het dan om zo dicht bij de dorpsvoorzieningen te kunnen wonen,” vertelt Marleen van de Kamp, directeur bestuurder bij Oost West Wonen.

“De samenwerking met Oost West Wonen en voorheen Woongoed gaat al weer bijna 10 jaar terug. We zijn er trots op dat we de samenwerking kunnen voortzetten met dit mooie project. Het 3e en 4e kwartaal van 2022 hebben we benut om het plan te optimaliseren. Nu ronden we de laatste voorbereidingen af en kunnen we snel starten met de daadwerkelijke bouw,” aldus Ronald Kort, directeur Bouwonderneming Stout.