Pakkettendienst bij Ebbe en Vloed in Oude-Tonge

Pakjes ophalen en versturen kan vanaf nu ook bij het Homerr pakketpunt bij woonzorgcentrum Ebbe en Vloed in Oude-Tonge. Gemiva heeft daar een activiteitenruimte voor dagbesteding voor mensen met een beperking. In het Serviceteam zijn ongeveer twintig cliënten actief. Zij helpen vanuit de eigen activiteitenruimte mee op verschillende plaatsen en voeren verschillende werkzaamheden uit.

Zo ondersteunt het team in de spoelkeuken, dekt tafels in het restaurant, assisteert bewoners en verzorgt de planten en bloemen. Daarnaast runt het Serviceteam een kopieerwinkel waar ze opdrachten uitvoeren voor verschillende organisaties, waaronder kerken, scholen, bedrijven, en sportverenigingen. Deze winkel biedt ook diensten aan zoals lamineren, inbinden van boekjes en het maken van buttons.

Het Serviceteam heeft nu ook een eigen Homerr pakketpunt. Inwoners van Oude-Tonge kunnen er vijf dagen per week terecht voor het ophalen en versturen van pakketten. Zij hoeven daarvoor niet meer helemaal naar Middelharnis. Voor de cliënten in het Serviceteam is het zinvol en leerzaam werk. Ook de extra contacten zijn waardevol. Ook een pakket laten bezorgen bij het Serviceteam van Ebbe en Vloed? Ze zijn alle werkdagen geopend van kwart over negen tot kwart voor vier.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws