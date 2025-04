Parallelweg Haringvlietsluizen dicht voor calamiteitenoefening

Op de parallelweg van de Haringvlietsluizen, langs de N57 tussen Stellendam en Hellevoetsluis, vindt maandag 14 april 2025 een calamiteitenoefening plaats. Deze oefening is een samenwerking tussen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, alle regionale hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance), de KNRM, waterschap Hollandse Delta en Rijkswaterstaat. De parallelweg is hierdoor dicht voor alle langzaam verkeer tussen 7:30 en 13:00 uur. Voor fietsers en voetgangers wordt tijdens de afsluiting een pendelbus ingezet.

Als gevolg van de afsluiting kunnen landbouwvoertuigen tussen deze tijden geen gebruik maken van de weg. Voor fietsers en voetgangers wordt alternatief vervoer aangeboden; er rijdt een pendelbus tussen bushalte Vissershaven in Stellendam en bushalte Provincialeweg/Voorweg in Hellevoetsluis. De fietsen worden in een aanhangwagen geplaatst. Het is niet mogelijk hierin scooters, brommobielen of scootmobielen mee te nemen. Gebruikers van deze vervoermiddelen vragen wij hun reis uit te stellen of een alternatief vervoermiddel te kiezen.

De vertrektijden van de pendelbus vanaf bushalte Vissershaven in Stellendam zijn 7:45 / 8:15 / 8:45 / 9:15 / 9:45 / 10:15 / 10:45 / 11:15 / 11:45 / 12:15 / 12:45 uur.

De vertrektijden van de pendelbus vanaf bushalte Provincialeweg/Voorweg in Hellevoetsluis zijn 8:00 / 8:30 / 9:00 / 9:30 / 10:00 / 10:30 / 11:00 / 11:30 / 12:00 uur.

Ter plaatse van de calamiteitenoefening wordt een anti-zichtscherm geplaatst om het verkeer op de N57 niet af te leiden.

De haven van Stellendam, restaurant Zoet of Zout en A Seal zijn voor autoverkeer zonder beperkingen bereikbaar.

Door Internetredactie Omroep Archipel