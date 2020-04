Parkeerterreinen stranden Goeree-Overflakkee dicht

De gemeente Goeree-Overflakkee sluit de parkeerterreinen bij de stranden van Ouddorp voorlopig af. Ook de sluizen van en naar de jachthavens worden afgesloten. Met de maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus moet worden voorkomen dat veel mensen naar de stranden gaan of de jachthavens binnenvaren en onvoldoende afstand van elkaar houden. De afsluiting blijft zo lang het nodig is.

Politie, handhavers en verkeersregelaars zijn aanwezig op de verschillende strandroutes om bezoekers te vragen terug naar huis te gaan. Ook worden mobiele tekstkarren ingezet op de toegangswegen naar de stranden.

Het gaat om alle parkeerterreinen bij de stranden van Ouddorp. Parkeren in de berm is niet toegestaan, daar wordt ook op gecontroleerd. De afsluiting van de sluizen van Middelharnis, Stad aan ’t Haringvliet, Ooltgensplaat en Oude-Tonge is aanvullend op het besluit om jachthavens ook te sluiten voor dagrecreatie. De gemeente wil zo voorkomen dat passanten alsnog de jachthavens binnenvaren.

Ga niet naar het strand

“Ik wil hierbij iedereen nogmaals dringend oproepen om zo veel mogelijk thuis te blijven. Genieten van het mooie weer kan ook in de tuin of op het balkon”, benadrukt burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee. “We moeten voorkomen dat we in situaties komen dat de anderhalve meter niet nageleefd kan worden.”

Op de stranden zelf gelden de landelijke maatregelen rond het houden van afstand. Dat betekent dat, ook op het strand, de afstand tussen personen minimaal 1,5 meter moet zijn en dat het niet is toegestaan voor mensen om zich in een groep van drie of meer personen op te houden. Personen die samen een huishouden vormen en kinderen tot en met 12 jaar onder begeleiding van een volwassene, zijn hiervan uitgezonderd.

Risico

Het afgelopen weekend nam de drukte op de stranden al toe en de verwachting is dat door het mooie weer de komende tijd de drukte verder toeneemt. Als Goeree-Overflakkee de parkeerterreinen bij de stranden openhoudt, is de verwachting dat meer mensen daarop afkomen. Dat brengt risico’s met zich mee voor verspreiding van het coronavirus.