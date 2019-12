Patiënten bijzonder tevreden over zorg in ziekenhuis Dirksland

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis behoort in 2019 tot de tien best gewaardeerde ziekenhuizen van Nederland. De Patiëntenfederatie Nederland heeft dit begin december bekendgemaakt. Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis wordt gemiddeld gewaardeerd met een 9,0.

Het ziekenhuis dankt de hoge notering aan de honderden waarderingen van patiënten en naasten op de website van ZorgkaartNederland. Patiënten zijn met name tevreden over het feit dat artsen en verpleegkundigen vriendelijk, deskundig en duidelijk zijn. Ook het nakomen van afspraken en een luisterend oor zijn voor de patiënten wordt veel genoemd in de positieve waarderingen.

Ellen Hoogervorst, lid van de raad van bestuur van CuraMare: “We zijn erg trots op de 9,0. Kwaliteit is voor ons pas goed genoeg als de patiënt dat zo ervaart. Onze professionals zetten zich dagelijks in om patiënten de juiste zorg en behandeling te bieden. Wanneer de patiënt onze zorg ook daadwerkelijk als goed ervaart, slagen wij in onze missie. Wanneer patiënten niet tevreden zijn, proberen wij van hun ervaringen te leren.”

ZorgkaartNederland

ZorgkaartNederland is de grootste ervaringswebsite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Patiënten en naasten kunnen hier hun ervaring delen over de zorg die in Nederland wordt geboden.