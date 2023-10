Paul Hekking ontvangt Koninklijke onderscheiding bij RTM in Ouddorp

Tijdens de jaarlijkse donateursdag bij de RTM in Ouddorp, reikte burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman een Koninklijke onderscheiding uit aan Paul Hekking uit Noordwijk. De heer Hekking werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Zaterdag 30 september 2023 werd de jaarlijkse donateursdag bij de Stichting v/h Rotterdamsche Tramweg Maatschappij in Ouddorp weer georganiseerd. De heer Paul Hekking uit Noordwijkerhout (gemeente Noordwijk) werd daar verrast door zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Het merendeel van zijn vrijwillige activiteiten vinden plaats bij de RTM in Ouddorp, waardoor hij de Koninklijke onderscheiding ontving uit handen van burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman.

De heer Hekking is van jongs af aan betrokken bij de Stichting v/h Rotterdamsche Tramweg Maatschappij. De taken die hij uitvoerde of nog uitvoert bestaan uit: coördinator van de busgroep, organisator van toeristische tochten, conducteur, gids, notulist, administrateur en woordvoerder. In de periode van 2012 tot 2020 vervulde hij de taak van bestuurslid namens de busgroep.

Decorandus speelde een belangrijke rol bij mooie initiatieven en waardevolle projecten, waaronder de organisatie van combinatietochten in Zuid-Holland en Zeeland. Naast deze nieuwe toeristische voorziening, resulteerde de samenwerking ook in toename van naamsbekendheid voor de betrokken musea.

Daarnaast vervult de heer Hekking sinds 2000 de functie van (hoofd)redacteur van kwartaalblad “Op Oude Rails”. Ook is hij vanaf 2002 bestuurslid van de Tramweg-Stichting en vervult hij sinds 2020 de taak van secretaris. Tevens heeft hij zitting in de senaat van Carnavalsvereniging “De Kaninefaaten”, waar hij in de carnavalsperiode 2004 – 2005 Prins Paul den Eersten was. Binnen zijn woongemeente Noordwijkerhout is hij sinds 2 jaar actief als energiecoach, door mede-inwoners te informeren over energiebesparing en verduurzaming.

Burgemeester Ada Grootenboer sprak haar complimenten uit voor de betrokkenheid en waardevolle inzet van de heer Hekking: “Bijzonder dat ik u het versiersel van Ridder mag opspelden, en dat u met uw activiteiten zoveel bijdraagt aan behoud van cultureel erfgoed en toeristische voorzieningen in onze regio, waaronder Goeree-Overflakkee”.



