Paul van der Velden stopt als bestuurder bij CuraMare

Vanaf 1 december 2019 stopt Paul van der Velden met zijn functie als bestuurder bij CuraMare en daarmee ook bij Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Hij zal zich de komende tijd volledig inzetten als bestuurder van Spijkenisse Medisch Centrum.

“Paul van der Velden heeft een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de groei en versterking van de positie van het ziekenhuis. Het zorgaanbod voor de bewoners in het verzorgingsgebied is gecompleteerd, samenwerking met het Maasstad Ziekenhuis en andere ziekenhuizen in de regio is succesvol opgebouwd. De acute functie is geborgd. Met tomeloze energie en heel veel betrokkenheid heeft hij gewerkt aan het tot stand brengen van een stabiel ziekenhuis in onze mooie regio. Dit is een knappe prestatie waarvoor we onze grote waardering uit willen spreken. Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis heeft een goede naam in het land”, aldus Roelof Jonkers voorzitter Raad van Toezicht.

Besloten is door te gaan met een driehoofdige raad van bestuur CuraMare. De aandachtsvelden worden zodanig verdeeld dat er maximale verbinding is tussen het ziekenhuis, de thuis- en ouderenzorg, huisartsen, gemeente en andere zorgaanbieders. De wervingsprocedure is inmiddels gestart.