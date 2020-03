Persoon gewond bij ongeval N215

Bij een ongeval op de N215 is maandagavond 2 maart 2020 een persoon gewond geraakt. Het ongeval gebeurde omstreeks 18:30 uur op de N-weg tussen Middelharnis en Nieuwe-Tonge. Twee voertuigen die reden in de richting van Nieuwe-Tonge botsten op elkaar. Het ambulancepersoneel heeft het slachtoffer dat gewond raakte naar het ziekenhuis gebracht. Het verkeer werd ter plaatse omgeleid. Tweeten

