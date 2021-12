Persoon gewond na schietincident op vakantiepark Ouddorp

Op een vakantiepark aan de Westerweg in Ouddorp is rond 02:00 uur geschoten. Eén persoon is daarbij gewond geraakt. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft direct een onderzoek ingesteld en heeft tot nu toe één persoon aangehouden.

Heeft u informatie over het incident? De politie hoort dit graag. Bel 0900-8844 of tip anoniem via 0800-7000.