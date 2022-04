Persoon onwel door chemische stoffen in Oude-Tonge

Hulpdiensten zijn maandagmiddag 11 april 2022 te hulp geschoten bij een bedrijf aan de Zonnekracht in Oude-Tonge. Een persoon was onwel geworden toen hij aan het schoonmaken was. Bij de schoonmaakklus kwamen twee chemische bijtende stoffen bij elkaar.

De persoon in kwestie is onderzocht door ambulancepersoneel. Het gaat inmiddels weer beter. De brandweer ontruimde tijdelijk het pand om onder andere veilig te kunnen onderzoeken om welke stoffen het precies ging. Na het onderzoek van de brandweer kon het personeel weer veilig aan het werk.