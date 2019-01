Persoon uit auto geslingerd bij ongeval Achthuizen

Zaterdagavond 5 januari 2019 is een automobilist met hoge snelheid tegen een boom aangereden. Het ongeval gebeurde op de Nieuwe Bloksedijk in Achthuizen. De klap was zo hard dat het motorblok van de auto naast het voertuig terecht is gekomen. Een van de inzittenden is na de botsing uit de auto geslingerd en kwam meters verderop terecht.

Veel hulpdiensten, waaronder de traumaheli, zijn ter plaatse gegaan. Het slachtoffer dat uit het voertuig is geslingerd was niet aanspreekbaar en is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Een tweede inzittende is ook overgebracht naar het ziekenhuis.