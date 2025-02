Peter Keuker voor de PvdA de gemeenteraad in

Peter Keuker zal vanaf 6 maart 2025 samen met Cees Grinwis de Partij van de Arbeid fractie vormen in de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee. Hij neemt de plaats in van Petra ’t Hoen. Na haar benoeming door de gemeenteraad op 6 maart zal Petra ‘t Hoen tijdelijk PvdA wethouder Jaap Willem Eijkenduijn vervangen, die langdurig ziek is.

Petra 't Hoen zal na benoeming geïnstalleerd worden als wethouder. Vervolgens zal Peter Keuker tijdens de raadsvergadering van 6 maart worden geïnstalleerd als raadslid voor de PvdA.

Peter Keuker is geen onbekende op het eiland. Hij werkte 30 jaar lang als schooldirecteur in Dirksland op basisschool De Inktvis. Daarnaast heeft hij veel politieke ervaring. Hij was vanaf 2006 PvdA raadslid in de voormalige gemeente Dirksland. Hij bleef raadslid na de herindeling van 2013 voor de gemeente Goeree-Overflakkee. In 2018 stopte hij als raadslid. Datzelfde jaar werd hij onderscheiden tot lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn diensten voor de samenleving.

Met de komst van Peter Keuker als raadslid is de PvdA-fractie weer op volle sterkte, naast Cees Grinwis die het fractievoorzitterschap op zich zal nemen. De PvdA betreurt de ziekte van wethouder Eijkenduijn, en wenst hem alle rust en sterkte om aan zijn gezondheid te werken.

Peter Keuker staat bekend om zijn inzet voor het sociaal domein. Hij is momenteel voorzitter van de Stichting Watertoren Dirksland en woonachtig in Sommelsdijk.



Door Internetredactie Omroep Archipel