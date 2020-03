Peter Meijer uit Goedereede Koninklijk onderscheiden

Op vrijdagavond 28 februari 2020 werd Peter Meijer tijdens zijn afscheidsreceptie van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM) Stellendam verrast met een Koninklijke onderscheiding. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman reikte de onderscheiding uit bij de KNRM in Stellendam.

Peter Meijer ontving zijn Koninklijke onderscheiding voor zijn jarenlange inzet bij de KNRM Stellendam. Hij begon in 1994 als opstapper en werd in 2005 aangesteld als plaats-vervangend schipper.

In haar toespraak zei burgemeester Grootenboer-Dubbelman: “Peter, je wordt omschreven als een betrokken vrijwilliger, je was jarenlang een stabiele kracht van het reddingsstation KNRM Stellendam. Mede door jou was het mogelijk dat de reddingsboten van Stellendam 24 uur per dag inzetbaar waren”.

Peter heeft zijn enthousiasme overgebracht op zijn dochter Angeline; zij werkt inmiddels als aankomend opstapper bij het reddingsstation Stellendam. Zo kan hij het wel en wee toch nog op een afstandje volgen. Tijdens deze avond nam hij - op 55-jarige leeftijd - afscheid van de KNRM.