Petitie tegen derde asielboot in Middelharnis

'Leg geen derde asielboot in Middelharnis.' Dat staat geschreven boven een petitie die sinds de start, op 29 juli 2024, ruim 220 handtekeningen heeft binnengehaald. De petitie is geplaatst door inwoners van Middelharnis, die daarmee hun ‘ernstige bezorgdheid en bezwaar' uiten tegen de geplande komst van een derde asielboot naar hun woonplaats. Zo staat te lezen bij de petitie. ‘Wij zijn van mening dat deze beslissing aanzienlijke negatieve gevolgen zal hebben voor onze gemeenschap. En dat voor de duur van zeker twee jaar!'

De gemeente wil vanaf september een opvang voor maximaal 170 asielzoekers creëren op een cruiseboot aan het Havenhoofd net buiten Middelharnis. Volgens de initiatiefnemers zijn de inwoners onvoldoende gekend in deze beslissing van de gemeente en legt de komst van 170 asielzoekers een aanzienlijke druk op de bestaande infrastructuur. Het leidt volgens de schrijvers tot een gevoel van onveiligheid voor het dorp en ‘verandert onze buitenhaven en recreatiegebied in een AZC.'

Verbijsterd

In de petitie verzoeken de bewoners het college de plannen voor de komst van de asielboot te herzien en een transparant en inclusief inspraakproces te starten, waarbij betrokkenen de gelegenheid krijgen om ruim vooraf mee te denken, mee te praten en invloed uit te oefenen op zulke besluiten.

De Vereniging van Eigenaren van Park Nieuw-Zeeland schreef op 8 juli een brief aan het college van burgemeester en wethouders waarin de VvE aangaf ‘verbijsterd' te zijn over de plannen. Het vakantiepark met recht op permanente bewoning ligt vlakbij de beoogde locatie van de boot in het buitengebied van Middelharnis. De bewoners van de wijk zijn het er niet mee eens dat er een besluit is genomen zonder inspraak.

In de gemeenteraadsvergadering van 12 juli dienden TOG en SDP een motie in om de komst van de asielzoekersboot uit te stellen. Die motie kreeg geen steun van de andere partijen. Wel vroegen de meeste andere partijen zich af wat er was geregeld om draagvlak te creëren. Het onderwerp riep emotie op, zo bleek uit de bijdragen van bijna alle fracties. Op de publieke tribune was zoveel rumoer te horen, dat plaatsvervangend voorzitter Hendrik Herweijer de bezoekers moest verzoeken om rustig te blijven of anders de vergadering verder op de gang te volgen.

Afspraken

Burgemeester Grootenboer-Dubbelman gaf tijdens de vergadering aan dat er in de klankbordgroep strakke afspraken zijn gemaakt. Tegen iedereen die overlast veroorzaakt, op de boot of aan wal, wordt opgetreden. Er zal continu bewaking aanwezig zijn bij de boot. Ook de wijkagent en een afvaardiging van de politie zitten in de klankbordgroep. De burgemeester riep ook iedereen in de buurt op elkaar scherp te houden. ‘Dan kunnen we het met elkaar, daar ben ik van overtuigd, weer tot een goed einde brengen.' Een afvaardiging van de bewoners van het park Nieuw-Zeeland is welkom in de klankbordgroep.

Wie de indieners zijn van de petitie is nog niet bekend bij de redactie.



Door Linda van der Klooster