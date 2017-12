Petitie voor eerherstel van kerkepaden in Ouddorp

Een eeuwenoud netwerk van voetpaden in Ouddorp dreigt verloren te gaan. Van de twintig zogeheten kerkepaden in het dorp zijn er nog slechts vijf begaanbaar. De rest is overwoekert of afgesloten. Hans Klijn van Wij Natuur-lijk Ouddorp is daarom een petitie gestart vóór behoud en herstel van de kerkepaden.

Ze liggen verscholen tussen huizen, weilanden en zandwallen: de smalle wandelpaden tussen de Oudelandse polder, de duinen en het dorp Ouddorp. Wie niet oplet, loopt er zo voorbij. De kerkepaden zorgden vroeger voor een korte route naar kerk en school. Tegenwoordig zijn het verstilde natuurgebiedjes, waar inwoners en recreanten graag gebruik van maken.

Zo gebruiken Karen Vlietland en dochter Sanne (3) een van de overgebleven paden, het 600 meter lange Mannepad tussen de Oudelandseweg en de Kelderweg, om de route van de reclamefolders in te korten. "Als ik op de weg blijf, loop ik een kilometer om. Dit is korter en we genieten veel meer van de natuur." Een oudere vrouw pleit voor behoud van de kerkpaden, 'omdat er al zoveel verdwijnt in het dorp.'

Watersnoodramp

Ook buurtbewoner Teun Grinwis wijst op het historisch karakter van de paden in Ouddorp-west. Tijdens de watersnoodramp zorgde zijn vader ervoor dat het Mannepad droog bleef, dankzij schotten tussen de schurvelingen en de ondergelopen polders. Later zorgde hij zelf dat de paden en zandwallen gemaaid werden, zodat ze begaanbaar bleven.

Initiatiefnemer Hans Klijn van de petitie 'Herstel de kerkepaden in Ouddorp' heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de ontstaansgeschiedenis van de voetpaden. Hij bestudeerde de bestemmingsplannen, sprak met burgers, landbouwers, de gemeente en landelijke organisaties. De meest recente afsluiting van de Klarebeek (tussen de Klarebeekweg en de Dorpsweg) gaat hem aan het hart. "Het is een van de mooist overgebleven kerkepaden, maar de nieuwe eigenaren hebben er een hek omheen geplaatst."

Alle kerkepaden liggen op particuliere grond of zijn van het Waterschap Hollandse Delta. Officiële regels voor gebruik zijn er niet. Klijn wil daarom dat de gemeente regels opstelt en een budget ter beschikking stelt voor het onderhoud. "De paden hoeven echt niet permanent opengesteld te worden; een paar uur per dag is al genoeg."

De betrokken Ouddorper zegt dat de gemeente nu nog de omgevingswet kan aanpassen en de huidige kerkepaden formeel kan vastleggen. Want: "Ze dragen voor een belangrijk deel bij aan het beeldbepalende karakter van het dorp en zijn cultuurhistorisch van enorme waarde. Ook al hebben ze niet meer de functie van kerkepad, wijs ze dan wel aan als onverhard natuurpad en stiltegebied."

Kennismaken

Wie kennis wil maken met de kerkepaden Kleistee, Mannepad, Klarebeek en Spaanseweg kan zaterdag 16 december 2017 mee doen aan een wandeling van 5 km. Start om 10:00 uur bij het voormalige gemeentehuis in Ouddorp. Aanmelden kan via de facebookpagina Natuurlijk Ouddorp, of via e-mail j.klijn3@chello.nl