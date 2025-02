Petra 't Hoen voorgedragen als vervanger wethouder Eijkenduin

De fractie van de PvdA Goeree-Overflakkee draagt Petra ’t Hoen voor als tijdelijke vervanger van wethouder Jaap Willem Eijkenduijn. Hij is door ziekte langere tijd afwezig. Tot nu toe nemen de andere wethouders en de burgemeester zijn taken over. De gemeenteraad wordt tijdens de vergadering van 6 maart 2025 gevraagd haar te benoemen als vervangend wethouder.

Petra ’t Hoen begint gelijk na haar benoeming en zal dit minimaal 16 weken doen. Na deze periode kan ze opnieuw voor twee keer 16 weken benoemd worden. Petra ‘t Hoen heeft meer dan 25 jaar ervaring in de politiek op Goeree-Overflakkee. Ze heeft 15 jaar gewerkt als schoolleider op verschillende scholen en is nu beleidsmedewerker sociaal domein bij buurgemeente Voorne aan Zee. Ook heeft ze veel bestuurlijke ervaring opgedaan als raadslid voor de PvdA. Ze was al eerder wethouder in de gemeente Oostflakkee, waar ze verantwoordelijk was voor financiën, sociaal beleid en accommodaties. Maatschappelijke betrokkenheid staat centraal in haar werk.

PvdA Goeree-Overflakkee: "Hoewel we het ontzettend jammer vinden dat wethouder Jaap Willem Eijkenduijn door ziekte is uitgevallen, zijn we blij en dankbaar dat Petra 't Hoen haar ervaring en betrokkenheid wil inzetten om tijdelijk zijn werk over te nemen om zo de continuïteit te waarborgen."

De vraag om vervangend wethouder te worden kwam vrij onverwacht, vertelt Petra ’t Hoen. "Ik ben echter bereid mijn verantwoordelijkheid te nemen. Ik kijk uit naar de samenwerking met de gemeenteraad en de mensen in en buiten het gemeentehuis. Mijn rol verandert, maar het doel waar ik al jaren voor werk blijft hetzelfde: werken aan een stabiele en sociale toekomst voor iedereen op Goeree-Overflakkee. Een toekomst waarin we er voor elkaar zijn, naar elkaar omzien. Waarin inwoners geen nummers zijn en we als gemeente samen met inwoners en ondernemers aan een duurzame samenleving werken."

Wie Petra 't Hoen opvolgt in de gemeenteraad en als fractievoorzitter van de PvdA Goeree-Overflakkee, zal binnenkort bekend worden.



Door Internetredactie Omroep Archipel