Peuterbad recreatiebad de Staver weer geopend

Het peuterbad van het zwembad van de Staver is per 3 januari 2019 wederom geopend. Het bad werd eind december 2018 gesloten na een routinecontrole, waarbij een legionella bacterie werd aangetroffen. Sinds 3 januari is het peuterbad van de Staver weer toegankelijk voor publiek. Het babybad zou pas weer open gaan als nieuw onderzoek aantoonde dat het weer aan de normen voldeed. Hoewel de Omgevingsdienst Midden-Holland meldde dat kon worden volstaan met het buitengebruik stellen van een sproeier, besloot de directie om elk risico uit te sluiten en het babybad tijdelijk te sluiten. Hiermee zijn de risico's voor bezoekers beperkt gebleven. De Staver heeft nu maatregelen getroffen om een nieuwe besmetting te voorkomen en heeft daarna opnieuw onafhankelijk onderzoek laten verrichten naar de aanwezigheid van de legionellabacterie. Tweeten

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Aanschuifkoor in Middelharnis Veel mensen weten het: zingen maakt blij. Samen zingen maakt zelfs nog veel blijer! Het Aanschuifkoor in Middelharnis staat onder de enthousiaste leiding van Germaine Compier. Zij praat de...

Persoon uit auto geslingerd bij ongeval Achthuizen Zaterdagavond 5 januari 2019 is een automobilist met hoge snelheid tegen een boom aangereden. Het ongeval gebeurde op de Nieuwe Bloksedijk in Achthuizen. De klap was zo hard dat het...

Brand in garage in Stellendam De brandweer is zaterdagavond 5 januari 2019 met spoed naar het Irissenpad in Stellendam gegaan voor brand in een garage. Bij de brand was veel rookontwikkeling. In de garage stond een...

Woning in Melissant ernstig vernield door vuurwerk In de vroege ochtend van Nieuwjaarsdag 2019 is een woning aan de Maximastraat in Melissant vernield door een vuurwerkbom. Heeft u wat gezien of heeft u beelden, bel...

Goeree-Overflakkee start 2019 met vreugdevuren Traditioneel heeft Goeree-Overflakkee het nieuwe jaar ingeluid met vele vreugdevuren. Op sommige plaatsen moest de brandweer ingrijpen en doofden ze het vuur onder toeziend oog van de...

Auto in vlammen op in Melissant In Melissant is op Oudjaarsavond 2018 omstreeks 17:55 uur een personenauto in brand gevlogen. De auto bevond zich op de Nieuweweg. De brandweer was snel ter plaatse maar kon niet voorkomen...

Veiligheid bij traditionele Nieuwjaarsduik Op 1 januari starten vele duizenden het nieuwe jaar fris met de Nieuwjaarsduik. Vol enthousiasme duikt men koud water in, dat is niet zonder gevaar. Koudwaterschok is een reactie op koud...

Hulpdiensten bevrijdden zwaargewond slachtoffer uit auto Op de Oudelandsedijk bij Stad aan 't Haringvliet heeft vrijdagmorgen 28 december 2018 een persoon bekneld gezeten in zijn auto. Rond 06:40 uur verloor het slachtoffer de macht over het...

Vacature: Ettech Montage is op zoek naar een liftmonteur Ettech Montage B.V. uit Den Bommel is een snel groeiend bedrijf, gespecialiseerd in de modernisering en reparatie van bestaande liftinstallaties. Het team bestaat uit enthousiaste en...

Speelgoedhuis Middelharnis zoekt vrijwillgers Het Speelgoedhuis is een initiatief van de Kledingbank Zuid-Hollandse Eilanden. Kinderen van klanten van de kledingbank mogen twee keer per jaar gratis speelgoed komen uitzoeken voor een...

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze banners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomstenbron die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Help ons door FlakkeeNieuws te whitelisten in je adblocker. Hartelijk dank!



Terug naar homepagina