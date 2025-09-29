PFAS-vervuiling aanpakken met nieuwe voucherregeling

De Natuur- en Milieufederaties van Noord- en Zuid-Holland hebben een nieuwe voucherregeling gelanceerd om lokale initiatieven tegen PFAS-vervuiling te ondersteunen. Met deze regeling willen de organisaties bewoners, actiegroepen en maatschappelijke organisaties in beide provincies de mogelijkheid bieden om met financiële hulp onderzoek te doen of activiteiten op te zetten rondom de aanwezigheid van PFAS in hun leefomgeving.

PFAS (per- en polyfluoralkylstoffen) zijn chemische stoffen die zeer moeilijk afbreekbaar zijn. Ze hopen zich op in bodem, water en de voedselketen, waardoor ze lastig uit het milieu te verwijderen zijn. Deze stoffen komen onder meer voor in blusschuim, anti-aanbaklagen, waterafstotende kleding en voedselverpakkingen. Daarnaast worden PFAS in verband gebracht met gezondheidsrisico’s, zoals verstoringen van het immuunsysteem, verhoogde cholesterolwaarden en een mogelijk verhoogd risico op bepaalde vormen van kanker. Mensen kunnen via vervuild drinkwater, voedsel en lucht aan PFAS worden blootgesteld. Meer informatie hierover staat op de website van de GGD. In Nederland zijn PFAS op verschillende plekken aangetroffen, onder meer rond industriële bedrijven, vuilstortplaatsen en luchthavens

Vouchers

Met de nieuwe regeling kunnen aanvragers financiële ondersteuning krijgen voor bijvoorbeeld bodem- of watermetingen, juridisch advies, het indienen van Woo-verzoeken of het organiseren van lokale informatiecampagnes. Per aanvraag is een bedrag beschikbaar tussen € 500,- en € 3.000,-. In totaal is er € 40.000,- euro gereserveerd voor deze regeling. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend en worden dit en volgend jaar behandeld.

Laagdrempelig

De Natuur- en Milieufederaties merken dat de zorgen over PFAS onder bewoners toenemen, vooral in gebieden rondom industrie. De regeling is bewust laagdrempelig opgezet, zodat ook kleinere groepen zonder eerdere ervaring met dit onderwerp de mogelijkheid krijgen om actie te ondernemen.

Meer informatie over de regeling en het aanvraagproces is te vinden op de website van de Natuur- en Milieufederatie. De voucher kan online aangevraagd worden via een formulier op de website.

