Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de Koninklijke onderscheiding uit in de Melishof in Melissant, waar de heer Van Putten zijn 30-jarig jubileum vierde en tevens afscheid nam.

De heer Van Putten is 30 jaar dirigent van muziekvereniging Tot Nut en Genoegen in Melissant. Vanwege gezondheidsredenen is hij genoodzaakt om te stoppen met zijn vrijwillige werkzaamheden.

De heer Van Putten kreeg op vijfjarige leeftijd een bugel van zijn ouders. Door de intensieve begeleiding van zijn vader, werd hij al op zesjarige leeftijd lid van de toenmalige fanfare UDI in Ooltgensplaat. Later werd hij ook lid van Amicitia in Dirksland. Onder de bezielende leiding van dirigenten als Willemse en Lageweg heeft hij zijn topmomenten als musicus/blazer gekend.

Naast zijn drukke bestaan als eigenaar van zijn schildersbedrijf, volgde hij de opleiding van dirigent HaFaBra (Harmonie, Fanfare en Brassband). Tijdens deze meerjarige opleiding werd hij meerdere malen als invaldirigent gevraagd en 30 jaar geleden werd hij door muziekvereniging Tot Nut en Genoegen in Melissant gevraagd om de muzikale leiding op zich te nemen.

Ook heeft hij de mogelijkheid gezien om op hoog niveau te biljarten en binnen biljartvereniging Wit Rood Wit maakte hij zich lange tijd als secretaris verdienstelijk. Het lidmaatschap van Wit Rood Wit bedraagt overigens dit jaar ook 30 jaar.

Tijdens zijn jubileum werd hij verrast door burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman, die hem de Koninklijke onderscheiding uitreikte. Ze omschreef de heer Van Putten als een sociaal, onbaatzuchtig en zorgzaam persoon. En dat blijkt ook wel uit het feit dat naast zijn drukke bestaan, zeer lange tijd mantelzorger was voor zijn moeder.