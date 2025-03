Pilot thuismonitoring voor patiënten met COPD van start

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, de regionale huisartsenorganisatie Delta Dokters en huisartsenpraktijken op Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten/Rozenburg zijn een unieke samenwerking gestart waarbij de gezondheid van patiënten met een app gevolgd wordt. Het gaat om een pilot voor COPD-patiënten. COPD is een ziekte waarbij mensen door beschadigde longen minder zuurstof hebben en moeite hebben met ademen.

Met de app kunnen patiënten gegevens over hun ziekte bijhouden en delen met de zorgverlener. Is er reden tot zorg dan wordt de zorgverlener direct op de hoogte gesteld. Zo is er makkelijk en snel contact tussen patiënt en zorgverlener, zonder dat direct een bezoek aan het ziekenhuis of de huisarts nodig is. Een bezoek aan de zorgverlener is voor deze patiënten vaak erg belastend en vermoeiend. De app geeft ook informatie en tips om met de ziekte om te gaan. Patiënten krijgen zo meer regie over hun gezondheid en hun leven, omdat de app hen in staat stelt om hun klachten beter in de gaten te houden, symptomen van verslechtering sneller te herkennen en ze daardoor zelf tijdig kunnen ingrijpen wanneer dat nodig is.

Unieke samenwerking voor betere zorg De inzet van digitale middelen om patiënten te monitoren is niet nieuw en wordt in de zorg vaker ingezet. Wat deze manier van werken uniek maakt, is de hechte samenwerking tussen medisch specialisten en huisartsen. Zij hebben gezamenlijk alle stappen in het zorgproces uitgewerkt. Dit heeft geleid tot een integraal zorgpad, waarmee patiënten gedurende alle fasen van het zorgproces gemonitord en begeleid worden.

Jacobine Herbrink, longarts in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, legt uit: "Binnen de pilot COPD thuismonitoring werken we met een zogenaamd integraal zorgpad. Dat betekent dat elke stap in het zorgproces, of dat nu bij de huisarts of in het ziekenhuis is, door de betrokken zorgverleners met elkaar en op elkaar is afgestemd. Normaliter zijn dit twee gescheiden werelden. We werken met vaste afspraken, maken gebruik maken van hetzelfde systeem en zien dezelfde informatie. Daardoor kunnen we de zorg naadloos op elkaar en op de patiënt afstemmen. Dat garandeert dat de zorg aansluit bij de patiënt en zijn unieke situatie en behoeften."

Huisarts Saron Donker- tevens kaderhuisarts astma/COPD in opleiding - van huisartsenpraktijk Olieslagers vult aan: "Voor ons als huisartsen biedt deze manier van werken grote meerwaarde. We krijgen beter inzicht in het verloop van de klachten van onze COPD-patiënten en kunnen eerder ingrijpen als dat nodig is. Dit helpt ons niet alleen om ziekenhuisopnames te voorkomen, maar verhoogt ook de kwaliteit van zorg en de tevredenheid van patiënten."

Hybride zorg De pilot is een voorbeeld van hybride zorg, waarbij digitale zorg en fysieke zorg op slimme wijze worden gecombineerd. Hybride zorg biedt voordelen voor zowel de patiënt als de zorgverlener: het zorgt voor een snellere en efficiëntere zorgverlening en geeft tegelijkertijd de patiënt meer regie over de eigen gezondheid. Als de pilot een succes is, wordt deze vorm van zorg voor meer COPD-patiënten beschikbaar.



Door Internetredactie Omroep Archipel