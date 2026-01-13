PJ Flakkee al 75 jaar plattelandsplezier voor jong en oud

Op Goeree-Overflakkee bruist het al sinds 1950 van de activiteiten voor jongeren op het platteland. PJ Flakkee, de lokale afdeling van Euro-Delta Jongeren, vierde in 2025 haar 75-jarig bestaan. De vereniging staat open voor alle jongeren van 16 tot 30 jaar, ongeacht of ze een agrarische achtergrond hebben, en biedt een mix van gezelligheid, cultuur en betrokkenheid bij het plattelandsleven.

Beluister hier de audio.

Door Redactie Op de Hoagte

Met zo'n duizend leden is PJ Flakkee een van de grootste verenigingen op het eiland. Het lidmaatschap gaat verder dan enkel plezier maken; het draait om betrokkenheid. “We merken dat sommige jongeren lid worden puur voor toegang tot schuurfeesten, maar dat past niet bij onze visie,” vertelt Ilse Born, bestuurslid bij PJ Flakkee. Samen met Kirsten Noteboom organiseert zij uiteenlopende activiteiten, van toneel- en dansavonden tot trekkerritten en agrarische informatiebijeenkomsten.

Een van de hoogtepunten van het jaar zijn de schuurfeesten. Deze populaire evenementen trekken honderden bezoekers en zijn inmiddels een begrip op het eiland. “Het kost veel voorbereiding en overleg met de gemeente, maar het is fantastisch om te zien hoe iedereen zich inzet en het feest tot een succes maakt,” zegt Kirsten. Naast feestelijke bijeenkomsten legt de vereniging ook nadruk op educatie en ondersteuning van jonge boeren. De Agrarische Commissie organiseert avonden over bedrijfsovername, wetgeving en toekomstperspectieven, vaak met sprekers van een bank of accountantskantoor.

Cultureel is PJ Flakkee ook actief: de toneelcommissie brengt om het jaar een klucht op de planken, dit jaar “Supermarkt De Super Super”, met twee voorstellingen in ’t Centrum in Ooltgensplaat. De commissie regelt alles, van het stuk tot decor en sponsoring, en zorgt ervoor dat het amateurtoneel ook een gezellige afterparty kent. Voor de leden zijn toneel en feesten een manier om sociale banden te versterken, terwijl nieuwe leden kennismaken met de vereniging.

Een ander geliefd evenement is de jaarlijkse lichtjesparade in december, die in 2019 begon als trekkerrit en inmiddels over het hele eiland loopt. Met zes routes en ongeveer 150 versierde trekkers verspreid over dorpen van Oude-Tonge tot Middelharnis, is het een evenement waar jong en oud van geniet. De traditie biedt een vrolijk samenzijn en verbindt de plattelandsgemeenschap.

Het jubileumjaar van PJ Flakkee werd groots gevierd met een dinerparty voor oud-bestuursleden, speciale toneelvoorstellingen, dansavonden en de bekende schuurfeesten. Voor Born en Noteboom is het duidelijk: “Het gaat niet alleen om de activiteiten, maar om saamhorigheid en het plezier van jong zijn op het platteland. Dat vieren we met iedereen die erbij hoort.”

Met een mix van traditie, plezier en betrokkenheid is PJ Flakkee na 75 jaar nog steeds springlevend en vormt het een belangrijke spil in het sociale en culturele leven van het eiland.

