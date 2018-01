Plaatsen slimme energiemeters verloopt niet zonder problemen

Het vervangen van traditionele naar slimme meters door netbeheerder Stedin verloopt niet zonder problemen op Goeree-Overflakkee. Regelmatig stuiten monteurs op ontoegankelijke gas- of elektriciteitsmeters, waardoor de nieuwe digitale meter niet geplaatst kan worden. Desondanks zegt een woordvoerder. "We lopen op schema. Het gaat hier nu eenmaal om maatwerk."

De nieuwe energiemeters worden bij ruim 20.000 huishoudens op Goeree-Overflakkee geplaatst. Dit gebeurt in opdracht van de gemeente, die het eiland in 2020 volledig energieneutraal wil krijgen. Met de slimme meter krijgen bewoners meer inzicht in hun energieverbruik, zoals de opbrengst van zonnepanelen of het energiegebruik van een elektrische auto. Plaatsing van de digitale energiemeter is gratis en niet verplicht.

Rommel in de meterkast

Zo'n 25 monteurs zijn sinds december 2017 dagelijks op het eiland actief om de klus te klaren. Als een bewoner een afspraak maakt, wordt vooraf gevraagd de meterkast vrij te maken. Toch vertelt een van de monteurs dat hij regelmatig tegen ontoegankelijke meterkasten aanloopt: "Er staat nog rommel om de traditionele meter heen of hij is achter een wand verstopt." De plaatsing moet dan worden uitgesteld omdat de medewerker niet bij de oude meter kan.

Tijdens de plaatsing controleert de monteur ook de binnenleiding op lekken. Dit is de gasleiding die vanaf de slimme meter het huis inloopt. "Sommige van die gasinstallatie zijn zo oud dat eerst de aansluiting moet worden vervangen voor we de meter kunnen plaatsen." Volgens de anonieme monteur heeft zijn opdrachtgever Stedin zich flink verslikt in deze opdracht. "Op het eiland zijn zoveel oude huizen dat we regelmatig rechtsomkeer moeten maken."

Uitloop werkzaamheden

Stedin-woordvoerder Koen de Lange herkent zich niet in dit beeld. Volgens hem zijn op Flakkee al 10.000 slimme meters geplaatst. Een deel van de huishoudens had al een slimme meter, door een verbouwing of na plaatsing van zonnepanelen. De Lange: "We zijn in december in het oostelijk deel van Goeree-Overflakkee begonnen en trekken langzaam naar de westkant. Het streven is in april klaar te zijn, maar we hebben een uitloop tot juni omdat veel vakantiehuisjes pas later toegankelijk zijn."

Dat er weleens een afspraak geannuleerd moet worden omdat de monteur op problemen stuit, vindt hij niet verrassend. "Vooraf is steekproefsgewijs bij mensen aangebeld, om een beeld te krijgen van de meterkasten. Elke meterkast ziet er anders uit. Voor de zekerheid hebben de monteurs ook twee type meters bij zich: een langwerpige en kleinere. Maar het blijft maatwerk." Hij ziet dan ook geen reden om aan te nemen dat het project slechter loopt dan in andere regio's. "We doen dit al sinds 2015 en zitten al boven onze norm."