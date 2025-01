Plannen voor nieuw gemeentehuis Goeree-Overflakkee in volle gang

Gemeente Goeree-Overflakkee zet belangrijke stappen richting een nieuw gemeentehuis. Op dit moment worden de eisen en wensen rond nieuwe huisvesting in beeld gebracht. Ook vindt een haalbaarheidsonderzoek plaats.

De verwachting is dat in het tweede kwartaal van 2025 de gemeenteraad een besluit kan nemen over het vervolg. Dat doet ze op basis van het haalbaarheidsonderzoek en het zogenoemde Programma van Eisen. Ook liggen er dan verschillende varianten voor de gebiedsontwikkeling op tafel, waaronder een voorkeursvariant. Bij positief besluit begint daarna het echte ontwerpproces.

In de huidige fase gebeurt er veel, het is alleen niet heel tastbaar of zichtbaar. Deze fase is vooral bedoeld om helder te krijgen wat nodig is en hoe dat gerealiseerd kan worden. De gemeente ziet voor de toekomst een flexibel, multifunctioneel, duurzaam, toekomstbestendig gemeentehuis voor zich, met raadzaal.

Net voor de kerstvakantie nam de gemeenteraad een besluit over het maatschappelijk kader voor de gebiedsontwikkeling. Dit is nodig voor het gesprek met maatschappelijke organisaties over mogelijke huisvesting bij of in combinatie met het gemeentehuis. De raad vroeg daarnaast ook te onderzoeken of renovatie tot de mogelijkheden behoort. Dan gaat het om verbouwen van het oude deel van het gemeentehuis én nieuw uitbreiden.

Een nieuw of gerenoveerd gemeentehuis is nodig. Het oude gemeentehuis in Middelharnis is bij de fusie in 2013 uitgebreid met een tijdelijk gebouw. Onderhoud kost veel geld. De afgelopen periode is recent al het nodige vervangen en verbouwd, vanwege lekkages. Voor de toekomst zijn nog grote investeringen nodig om te kunnen blijven voldoen aan regels rond bijvoorbeeld duurzaamheid en Arbo-technische zaken.

Nieuwbouw/renovatie

De beoogde nieuwbouw/renovatie vindt plaats op de huidige locatie van het gemeentehuis aan de Koningin Julianaweg in Middelharnis. De raadzaal komt terug in het vernieuwde/aangepaste gemeentehuis. Bekeken wordt of de gemeente het Rondeel gaat verkopen of volledig verhuren. In het Rondeel is ook het Streekarchief te vinden.

De gemeente bekijkt of (een deel van) het Streekarchief onderdak kan vinden in het nieuwe gemeentehuis. Parallel hieraan vindt ook onderzoek plaats naar deelname van het Streekarchief Goeree-Overflakkee in het samenwerkingsverband Streekarchief Voorne-Putten. Dat is samen met Nissewaard en Voorne aan Zee.

Naast het gemeentehuis is de bedoeling dat er op de locatie betaalbare huurwoningen komen. Woningcorporatie Oost West Wonen onderzoekt de mogelijkheid om binnen dit project sociale huurwoningen te realiseren. De corporatie richt zich vooralsnog op seniorenwoningen én tweepersoonswoningen.

Binnen huidige financiële kader

Op 25 januari 2024 stelde de gemeenteraad unaniem de Startnotitie Gebiedsontwikkeling nieuw gemeentehuis vast. Daarmee gaf de raad de opdracht de nodige stappen te zetten richting een nieuw gemeentehuis. De gemeenteraad gaf als eis mee dat het nieuwe gebouw binnen het huidige financieel kader gerealiseerd wordt. Dit betekent dat de kosten voor huisvesting van de gemeentelijke organisatie niet hoger mogen zijn dan nu.

De gemeente vindt het belangrijk om zorgvuldig het proces te doorlopen. Momenteel wordt volgens de gemeente al het gesprek gevoerd met omwonenden. Er komen daarnaast klankbordgroepen, bijvoorbeeld over het onderwerp dienstverlening.

Op de website van de gemeente is meer informatie te vinden over de gebiedsontwikkeling: www.goeree-overflakkee.nl/nieuwgemeentehuis.



Door Internetredactie Omroep Archipel