Plaquette bij KNRM Stellendam eert verdronken redders

Op 14 juni 2024 vond er een herdenkingsbijeenkomst plaats bij de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) in Stellendam. Tijdens deze bijeenkomst werd een plaquette onthuld ter nagedachtenis aan Bas de Blok en Herbert Grootenboer, twee moedige redders uit Stellendam die 75 jaar geleden hun leven verloren terwijl ze reageerden op een noodoproep van een Zweeds stoomschip.

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman legde samen met John Brökling van de KNRM een krans bij de plaquette. De bijeenkomst was een ontroerend moment voor de aanwezigen, die zich verzamelden om hun respect en dankbaarheid te tonen voor de heldendaden van deze redders.

Het lichaam van Bas de Blok spoelde aan op het Duitse eiland Sylt en werd in 1951 in Stellendam begraven. Het stoffelijk overschot van Herbert Groot is nooit teruggevonden.



Door Internetredactie Omroep Archipel