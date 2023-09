Plaquette De Goede Ree onthuld in Sommelsdijk

Waar het verzorgingstehuis De Goede Ree stond, hebben 77 huishoudens een nieuw betaalbaar thuis gevonden in een groene omgeving. De gemeente Goeree-Overflakkee, BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en mede-ontwikkelaar en bouwer Waal hebben samen gewerkt aan dit mooie resultaat.

René Schepers, Gebiedsontwikkelaar bij BPD: "Van de 77 woningen hebben er slechts 4 een prijsniveau boven de NHG-grens. Hiermee verwezenlijken we een belangrijke ambitie: wonen betaalbaar en bereikbaar houden voor iedereen. Ik kijk terug op een zeer prettige samenwerking met de gemeente en met Waal. Voordat we konden beginnen met de ontwikkeling van locatie De Goede Ree, hebben we in 2015 het projectmanagement verzorgd voor de realisatie van een nieuw verzorgingshuis genaamd 'Nieuw Rijsenburgh' voor zorginstelling Cura Mare. Na de oplevering van de nieuwbouw is het oude verzorgingshuis gesloopt en de locatie bouwrijp gemaakt. Samen hebben we, zelfs in moeilijke tijden, de vaart erin gehouden met behoud van kwaliteit. Bij de realisatie hebben we een aantal kenmerkende historische elementen van het verzorgingstehuis weer terug gebracht in de nieuwbouw, zoals de entreezuilen en de gevelsteen met de naam "De Goede Ree". Tevens hebben we landschappelijke elementen, zoals de vijver, een nieuwe plek gegeven en hebben we zoveel mogelijk bomen behouden. De Goede Ree is opgeleverd en het is een prachtig wijkje geworden."

De verkoop van de nieuwbouw begon gelijktijdig met de eerste coronalockdown. Dat zorgde in eerste instantie voor gematigde interesse. Dankzij een zorgvuldig opgesteld verkoopbeleid is het toch gelukt om binnen een redelijke termijn het benodigde voorverkooppercentage te behalen. Ook de start van de bouw kon niet zoals gebruikelijk de aandacht krijgen vanwege corona, vandaar dat de oplevering nu uitgebreid werd gevierd.

Met oog voor cultuurhistorie

Ook wethouder Markwat spreekt mooie woorden: "Met de komst van dit plan hebben we weer veel inwoners van deze gemeente blij kunnen maken. Er zijn gezinswoningen in allerlei groottes, appartementen, seniorenwoningen en vrijstaande huizen, echt voor elk wat wils. Samen met de ontwikkelaars BPD en Waal hebben we met veel aandacht voor de cultuurhistorie en de landschappelijke kwaliteit het plan vormgegeven. Het park is opnieuw ingericht en er is een vijver aangelegd. Een onderdeel van de parkinrichting is de aanleg van een tuinmuur waarin een aantal oude elementen van het voormalige verzorgingshuis zijn teruggebracht. Het betreft een plaquette, die vandaag is onthuld, en twee gemetselde pilaren met armaturen."

Over De Goede Ree

Op het vrijgekomen terrein tussen de Prinsesselaan en de Langeweg is een nieuwbouwwijk gerealiseerd met 34 eengezinswoningen, 15 seniorenwoningen, 4 vrijstaande woningen en 24 appartementen. Waardevolle elementen van het oorspronkelijke gebouw zijn terug te vinden in de wijk, zoals de pilaren bij de entree. Ook is veel groen behouden gebleven. De bewoners leven in een groene omgeving met een bijzondere historie, centraal in het dorp Sommelsdijk en omringd door voorzieningen, op een steenworp afstand van het Haringvliet.



