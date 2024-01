Platform Gehandicapten Goeree-Overflakkee tevreden over 2023

PGGO Platform Gehandicapten Goeree-Overflakkee kijkt tevreden terug op 2023. Dat staat in de nieuwsbrief te lezen.

Het platform heeft mee kunnen denken over onder meer de keuringen voor de aanvraag van Invalideparkeerkaarten en het openbare toilet in Middelharnis. Het toilet, bij de PLUS is in december geopend. Er worden nog wat aanpassingen gedaan, zodat ook visueel beperkte mensen er veilig gebruik van kunnen maken.

Samen met de Ondernemingsvereniging gaat het platform verder met schouwen om openbare gebouwen en winkels op mogelijke verbeteringen in de toegankelijkheid te wijzen.

Melden

Tegenwoordig is het mogelijk onveilige situaties in de omgeving te melden op de website van de gemeente via www.goeree-overflakkee.nl/fixi. Dat gaat om bijvoorbeeld losliggende stoeptegels of geen of slechte voellijnen voor de visueel beperkte mensen. Hiervoor is het ook nog steeds mogelijk te bellen of mailen met PGGO.

De gemeente heeft onlangs een Platform Participatie gelanceerd op

www.praatmee.goeree-overflakkee.nl. Daar kunnen bewoners meepraten over herinrichting Ouddorp, centrum van Middelharnis en Kaaiplein en Molendijk in Oude-Tonge. Er komen in de toekomst steeds nieuwe projecten bij.

Regiotaxi

Ook houdt de PGGO zich bezig met de reserveringstijden voor de Regiotaxi's. In coronatijd is afgesproken dat die naar twee uur ging. Dat wil het platform graag teruggedraaid zien naar één uur, al is dat wegens personeelsgebrek momenteel niet mogelijk.

Het platform heeft afgelopen jaar middagen, georganiseerd in samenwerking met het Streekmuseum Goeree-Overflakkee. Daar werd door twee medewerksters van het Streekmuseum, gehuld in de klederdracht, veel verteld over de geschiedenis van Goeree-Overflakkee. Er kwamen veel herinneringen boven en mooie jeugdverhalen gedeeld.

De PGGO gaat ook in 2024 weer koffiemiddagen organiseren. Iedereen is welkom, ook mensen die geen lid zijn. Zie voor meer informatie www.pggo.nl.



Door Linda van der Klooster