Platform Gehandicaptenbeleid Goeree-Overflakkee zoekt bestuursleden

Platform Gehandicaptenbeleid Goeree-Overflakkee is een organisatie die wil dat iedereen zich welkom voelt en mee kan doen. Daarvoor is de PGGO op zoek naar nieuwe mensen die zich willen inzetten als bestuurslid of die als vrijwilliger het leven beter willen maken voor mensen met een beperking op Goeree-Overflakkee.

De PGGO streeft ernaar om zaken als voetpaden, gebouwen, onderwijs, informatie en ontspanning voor iedereen toegankelijk te krijgen.

Toegankelijkheid

"Het platform wil laten zien wat iemand nog wél kan, ook al heeft die een handicap of hulpmiddel", legt secretaris Märy Groenendijk uit. "Hiervoor heb je toegankelijkheid nodig, maar ook een open kijk in het leven." Dat doet de PGGO door het vergroten van bewustwording onder de inwoners, ondernemers en gemeente, het behartigen van de belangen van de doelgroep, het kritisch volgen van het gemeentelijk beleid, en het verstrekken van informatie aan de doelgroep en omgeving.

"Ook gaat het platform soms gebouwen en wegen schouwen op toegankelijkheid", vertelt Märy. "Zo kunnen we suggesties voor verbetering adviseren. Ook organiseren we scootmobieltrainingen in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en scootmobieltochten."

Enthousiast

PGGO zoekt betrokken en enthousiaste bestuursleden die een actieve bijdrage willen leveren aan het bestuursproces en het voorbereiden en uitvoeren van activiteiten. "Dat kunnen ervaringsdeskundigen zijn, maar ook mensen die willen helpen, zijn welkom", zegt Märy. "Ook mensen met een achtergrond die kan helpen, zoals in de bouw, of in sociale media communicatie, worden van harte gevraagd zich aan te melden." Als bestuurslid krijg je de kans een sleutelrol te vervullen in het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met een beperking. Je helpt bij het bevorderen van toegankelijkheid en gelijkheid voor mensen met een beperking en zorgt zo voor een gemeenschap waarin iedereen de kans krijgt om volledig mee te doen.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij pggoinfo@pggo.nl. Meer informatie is te vinden op de website www.pggo.nl.



Door Internetredactie Omroep Archipel