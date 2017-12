Plezier en overlast van sneeuw op Goeree-Overflakkee

Prachtige winterse plaatjes maar ook een ontregeld OV, scholen die eerder dichtgaan en extra diensten voor de strooiploegen van waterschap Hollandse Delta. Liefhebbers van sneeuw genieten maandag 11 december 2017 volop van het extreme winterweer, maar het zorgt ook voor overlast.

'Blijf thuis als je niet op pad hoeft', luidt het advies al twee dagen. Toch wagen sommigen zich aan een winterwandeling door de polders van Flakkee, met de fotocamera in de aanslag. Niet zonder gevaar: door de sneeuw op de takken kunnen de boomtoppen knappen. 'Staak bij gekraak,' waarschuwen de boswachters dan ook.

Anton Pieck

Kinderen maken een sneeuwpop of sleeën vanaf de dijk in Oude-Tonge. Met de besneeuwde bomen op de achtergrond levert het Anton Pieck-achtige plaatjes op. Bij CBS de Hoeksteen in Ooltgenslaat wordt een fanatiek sneeuwgevecht gehouden op het schoolplein. "We zouden eigenlijk met groep 8 op excursie gaan naar het gemeentehuis, voor een ontmoeting met de burgemeester in het kader van Politiek in de klas. Dat heb ik afgeblazen," zegt meester Jan Willem van de Werken. "Ook de gymles gaat niet door, daarvoor in de plaats houden we nu dit spontane sneeuwgevecht."

De basisscholen bleven vandaag dus gewoon open. De middelbare scholen in Middelharnis waren wel al vroeg dicht. Vanwege de hevige sneeuw werden leerlingen preventief naar huis gestuurd. En zo stonden even voor het middaguur dikke rijen scholieren bij de bushaltes, te wachten op een stampvolle bus. Een medewerker van Connexxion vertelde de leerlingen ter plekke dat extra bussen zouden worden ingezet.

Strooiwagens

Waterschap Hollandse Delta probeert ondertussen al twee dagen de wegen begaanbaar te houden. Het waterschap heeft drie tractoren, bussen, zoutstrooiers en sneeuwschuivers op de weg, verspreid over het eiland, vertelt woordvoerder Dirk Timmers. "De strooiwagens vertrekken vanaf de werf in Oude Tonge. Daar ligt 300 ton zout in het depot, waarvan we tot nu toe al minstens 30.000 kilo hebben gestrooid."

De hoofdwegen, ontsluitingswegen, busroutes en belangrijkste fietspaden zijn verdeeld in zes strooiroutes. Het waterschap blijft actief tot het stopt met sneeuwen, vermoedelijk later op de avond. Ondertussen rijden de auto's stapvoets over de weg. Een enkeling waagt het op de fiets of besluit dat verder lopen sneller gaat dan te glibberen door de papsneeuw.