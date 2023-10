Pmd scheiden gaat goed, kán nog beter

De officiële aftrap van de campagne PMD JA OF NEE van de RAD en gemeente Goeree-Overflakkee was begin oktober op de markt in Middelharnis. Een promotieteam deelde daar folders uit en testte met een quiz of de marktbezoekers weten wat er wel en niet in de pmd-zak mag.

Ook wethouder Daan Markwat deed de pmd-quiz en vertelde naderhand: “De inzameling van pmd gaat best goed in onze gemeente. De inwoners doen hun uiterste best om het pmd-afval zo goed mogelijk te scheiden. Maar het kán beter.”

De RAD zamelt op Goeree-Overflakkee het afval van verpakkingen van plastic, metaal (blik) en drinkkartons in om het te kunnen hergebruiken. Als er te veel andere stoffen in het pmd-afval zitten, kan het niet verwerkt worden voor hergebruik. Het pmd wordt dan als restafval verbrand. Dat is slecht voor het milieu en uiteindelijk voor de portemonnee, want (rest)afval verbranden wordt steeds duurder.

“Het grootste probleem van vervuiling van pmd is dat het veel geld kost om dat afval te verbranden. Het kan niet gerecycled worden en moet verbrand worden. Daardoor gaan er dus ook kostbare grondstoffen verloren”, legt wethouder Markwat uit. “Volle verpakkingen, grote stukken plastic en zelfs rest- en gft-afval, allemaal spullen die niet in de pmd-zak horen.”

Daarom gebruiken de RAD en gemeente Goeree-Overflakkee de campagne PMD JA OF NEE, die samen met Stichting Afvalfonds Verpakkingen ontwikkeld werd, om nog ‘ns goed uit te leggen wat er wel en niet in het pmd-afval mag.

Daan Markwat voegde daar tenslotte aan toe: “Aan de ene kant gebruiken we de campagne, die samen met Stichting Afvalfonds Verpakkingen ontwikkeld werd, om goed uit te leggen wat er wel en niet in het pmd-afval mag. Aan de andere kant pakken we de campagne aan om hier meer op te handhaven, want er is helaas een kleine groep mensen die heel bewust het verkeerde afval in de pmd-zak doet. Ik wil de inwoners van Goeree-Overflakkee oproepen om vooral door te gaan met het goed scheiden van pmd-afval en ze uitdagen om het nog beter te doen. En doe ook zeker de pmd-quiz, want zo kun je je kennis over pmd echt goed testen.”

Wil je zelf je kennis over pmd-afval testen? Je vindt de link naar de quiz op radbv.nl/pmd, net als meer informatie over wat er wel en niet bij het pmd-afval hoort.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws