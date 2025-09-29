Podcast Eiland Kunst: Annet van Leersum over 55 jaar De Motte

In deze nieuwe aflevering van onze podcast Eiland Kunst spreken we met Annet van Leersum, de onlangs benoemde voorzitter van de Historische en Archeologische Vereniging De Motte op Goeree-Overflakkee. Ter gelegenheid van het 55-jarig jubileum van de vereniging praten we met haar over de rijke geschiedenis van het eiland, bijzondere archeologische vondsten en de plannen voor de toekomst.

De Motte vierde haar 55-jarig bestaan tijdens Monumentendag 2025 in het Blauwe Huus in Ouddorp. Annet van Leersum, die eerder geschiedenisles gaf en al ruim 15 jaar actief is binnen de archeologische werkgroep, volgde Rias Olivier op als voorzitter. Olivier is een van de oprichters en was maar liefst 55 jaar actief binnen de vereniging. Van Leersum wil de vereniging zichtbaarder maken en merkt dat het aantal leden daardoor groeit, mede dankzij activiteiten zoals de aanwezigheid van De Motte op historische markten.

De Motte richt zich op archeologie en de lokale geschiedenis van Goeree-Overflakkee. De vondsten worden verzameld en gepubliceerd in het ledenblad De Ouwe Waerelt. Door dit werk wordt de geschiedenis van het eiland tastbaar. Van Leersum noemt het bijzonder om bijvoorbeeld een scherf van 2000 jaar oud te vinden, waarmee een beeld ontstaat van hoe het eiland er destijds uitzag.



Belangrijke vondsten

De vereniging was betrokken bij verschillende opgravingen, zoals die van de middeleeuwse nederzetting Berwoutsmoer uit de dertiende eeuw bij Ooltgensplaat. Hier werden onder meer sieraden, munten en aardewerk gevonden die laten zien dat de bewoners via waterverbindingen contact hadden met andere gebieden. Voor volgend jaar is een tentoonstelling over Berwoutsmoer gepland in het oude raadhuis van Ooltgensplaat, met daarbij lezingen en mogelijk een jeugdboekje.

In 2022 werkte De Motte mee aan de opgraving van een Romeinse nederzetting in Goedereede. Daarbij werd onder meer het fundament van een graanopslagplaats teruggevonden, evenals veel luxe Romeins aardewerk, wat wijst op een belangrijke handelsplek. Ook speelde de vereniging een rol bij de coördinatie rond de Muntschat van Dirksland, een verzameling munten die onlangs in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden werd tentoongesteld.



Vrijwilligers en lezingen

De Motte is op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor de archeologische werkgroep, die kunnen helpen met het beschrijven en verwerken van vondsten. Daarnaast organiseert de vereniging in de wintermaanden regelmatig lezingen over historische onderwerpen. Alle activiteiten en nieuws worden gedeeld via de website, Facebook en het verenigingsblad De Ouwe Waerelt.

Wie meer wil weten over de geschiedenis en archeologie van de regio kan de afdeling van De Motte bezoeken in het Streekmuseum op Goeree-Overflakkee.

