Verkoop noodpakketten gaat van start

Vanaf maandag 6 oktober 2025 kunnen inwoners van Goeree-Overflakkee een noodpakket kopen bij vier supermarkten. De box bevat onder andere een noodradio en lang houdbare producten, en helpt mensen hun eigen noodpakket compleet te maken. Zo kunnen zij bij een noodsituatie 72 uur voor zichzelf zorgen.

De pakketten zijn verkrijgbaar voor € 29,99 bij Plus in Ooltgensplaat, Middelharnis en Stellendam, en bij Jumbo in Ouddorp. De gemeente geeft € 5,- korting per pakket; de originele prijs is € 34,99. Daarnaast worden 165 pakketten gratis verstrekt aan Voedselbank-klanten en inwoners in schuldhulpverlening. De boxen zijn samengesteld en ingepakt door ontwikkelbedrijf GOwerkt in Middelharnis. In de supermarkten staan ook displays van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond met extra producten om het noodpakket aan te vullen.

Belang

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman benadrukt het belang van deze actie. Ze hoopt dat meer mensen een noodpakket aanschaffen en zich bewust worden van wat te doen bij een ramp. “Het is belangrijk dat we weten wat we moeten doen en de juiste spullen in huis hebben. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze omgeving. Zo kunnen hulpdiensten zich richten op mensen die het echt nodig hebben,” zegt zij.

De actie is een proef waarbij de gemeente de radio’s levert en de supermarkten de levensmiddelen. Bij het pakket zit een flyer over de RijnmondVeilig-app, die inwoners snel informeert bij incidenten. Het noodpakket bevat ook instructies voor wat te doen bij een groot incident, ramp of crisis. Er worden 1.000 pakketten verdeeld. Na afloop evalueren gemeente en supermarkten samen of het project wordt voortgezet. De gemeente wil inwoners beter voorbereiden op noodsituaties zoals stroomuitval of wateroverlast. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen, ook op Goeree-Overflakkee, nog geen noodpakket hebben.

Nood

Bij een calamiteit ontvangen mensen in het gebied een NL-Alert met instructies en informatie. Dit bericht ontvangen ook mensen die tijdelijk in het gebied zijn. Als de sirene buiten het maandelijkse testmoment (de eerste maandag van de maand om 12:00 uur) klinkt, moet men direct naar binnen gaan, ramen en deuren sluiten en het nieuws volgen via betrouwbare bronnen, zoals www.rijnmondveilig.nl, de regionale omroep Rijnmond en de streekomroep Omroep Archipel.

Door Internetredactie Omroep Archipel