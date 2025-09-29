Streekmuseum laat VVD-fractie waarde erfgoed ervaren

Na een rondleiding door het Streekmuseum in Sommelsdijk concludeert de VVD-fractie dat cultuurbehoud onmisbaar is voor Goeree-Overflakkee. Het museum vertelt met ambachten, vissersverhalen en herinneringen aan de Watersnoodramp van 1953 het verhaal van het eiland, en maakt dat ook zichtbaar voor nieuwe generaties.

Tijdens de rondleiding werd voor de fractie duidelijk welke rol het museum speelt binnen de lokale gemeenschap. De betrokkenheid van vrijwilligers en medewerkers viel op, evenals de knelpunten waarmee de organisatie te maken heeft. Het gaat daarbij onder meer om het behoud van het monumentale pand, het bereiken van nieuw publiek en de noodzaak tot verdere digitalisering.

Volgens de VVD is cultuurbehoud geen overbodige luxe, maar een investering in de identiteit, leefbaarheid en samenhang van het eiland. De partij ziet mogelijkheden in intensievere samenwerking tussen musea, ondernemers en toeristische organisaties. Ook pleit de fractie voor innovatie via digitale middelen en het actief betrekken van jongeren, om het erfgoed levend te houden voor toekomstige generaties.

Met het werkbezoek wil de VVD onderstrepen dat cultuur en toerisme elkaar kunnen versterken. Het Streekmuseum toont volgens de fractie hoe waardevol het eilandverhaal is en hoe belangrijk het is om dat verhaal niet alleen te bewaren, maar ook actief te delen met inwoners en bezoekers.

