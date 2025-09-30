Tattoo en ketting vallen op bij inbreker in Sommelsdijk

Een vrouw uit Sommelsdijk krijgt de schrik van haar leven. Ze verlaat drie kwartier haar woning en merkt bij thuiskomst dat er is ingebroken. Op maandag 16 juni 2025 is het slachtoffer tussen 14:50 tot 15:30 uur even weg. Tijdens dat tijdsbestek neemt de inbreker gouden sieraden en een portemonnee mee. Bovendien slaagt hij erin haar pinpas met pincode te bemachtigen.

Door Bureau Rijnmond

Met die pas pint de insluiper dezelfde middag rond 16:00 uur bij een Geldmaat aan de Forel in Hellvoetsluis duizend euro van de bankrekening van het slachtoffer. Uit beelden gemaakt bij de Geldmaat blijkt dat de pinner zijn gezicht bijna helemaal heeft bedekt met een mondkapje.

Maar een aantal opvallende kenmerken heeft hij niet bedekt. Zo heeft hij op zijn rechterarm een bijzondere tattoo en op zijn rechterhand zijn vier stipjes getatoeeërd, die mogelijk een gezichtje voorstellen. Ook draagt hij om zijn hals een bijzondere gouden ketting. De verdachte heeft verder een pet op en een shirt aan van het merk Hugo Boss.

Wie weet de verdachte is? Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



