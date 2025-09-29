Politie zoekt nepagent na oplichting 83-jarige vrouw

Een nepagent heeft een 83-jarige vrouw uit Stad aan 't Haringvliet met een smoes opgelicht. Het slachtoffer raakte hierdoor een fors geldbedrag en waardevolle spullen kwijt. Het voorval gebeurde in januari 2025. De politie doet nu een oproep.

Door Bureau Rijnmond

De oplichter belt de bejaarde vrouw op vrijdagmiddag 25 januari 2025 om ongeveer 17:15 uur op. Hij vertelt dat op een briefje dat bij een aangehouden inbreker is gevonden, ook haar adres staat vermeld. Daarom komt er een agent langs om te overleggen wat verstandig is om te doen.

Even later belt een man in een politie-uniform, inclusief politie-embleem aan. Hij weet het slachtoffer ervan te overtuigen bankpassen en sieraden af te geven, zodat ze veilig kunnen worden opgeborgen. Na enig aandringen vertelt de vrouw ook de pincodes.

Met een pas wordt even later die dag geld van de bankrekening van de gedupeerde vrouw gepind in een Primera in Middelharnis. De man die dit doet is duidelijk gefilmd.

De politie is op zoek naar de identiteit van de dader. Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

