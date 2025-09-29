Nieuwe pumptrackbaan geopend in Dirksland

Op vrijdag 26 september 2025 is de nieuwe pumptrackbaan in Dirksland officieel geopend. Bij de opening waren jongeren, ouders en dorpsbewoners aanwezig om het moment mee te maken. De initiatiefnemers reden onder applaus het eerste rondje over de baan.

Het idee voor de pumptrack ontstond tijdens een vakantie in Harderwijk, waar Laurens, Tom, Daniëlle en Stijn de pumptrackbaan daar ontdekten. Terug in Dirksland zetten zij zich in om het plan te realiseren. Met bijna 400 handtekeningen, gesprekken met de dorpsraad en de gemeente wisten zij draagvlak te creëren voor de pumptrack. Omroep Archipel maakte eerder een reportage over de pumptrack.

Wethouder Henk van Putten sprak bij de opening over de betekenis van de baan. Volgens hem is het niet alleen een plek om te sporten, maar ook een ontmoetingsplek waar jongeren plezier kunnen hebben en nieuwe contacten kunnen leggen. Hij prees de inzet van de jongeren, de dorpsraad, Kiwanis, lokale bedrijven, inwoners en de gemeente, die gezamenlijk hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de pumptrack.

De dorpsraad ondersteunde het initiatief onder andere met subsidie en crowdfunding. Kiwanis organiseerde een benefietevenement, terwijl ook bedrijven en inwoners een bijdrage leverden. De gemeente zorgde voor aanvullende subsidie en projectleiding. Velosolutions was verantwoordelijk voor de aanleg van de baan.

Na de officiële opening lieten de initiatiefnemers zien hoe de pumptrack gebruikt kan worden. Dit werd gevolgd door een spectaculaire demonstratie van ACTBMX, die met verschillende stunts de mogelijkheden van de baan benadrukten. Vervolgens was de baan vrij toegankelijk voor iedereen, die er volop gebruik van maakte.

