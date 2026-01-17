Podcast Eilandkunst: 50 jaar Filmhuis Middelharnis op Goeree-Overflakkee

In de nieuwe aflevering van de podcast Eilandkunst blikken Nel van Engen en Wijnand Legerstee terug op de vijftigjarige geschiedenis van Filmhuis Middelharnis, het oudste en kleinste filmhuis van Nederland. Zij vertellen hoe dit initiatief in 1976 van start ging, hoe de techniek achter de schermen is geëvolueerd en welke rol het filmhuis speelt als cultureel ontmoetingspunt op het eiland. Ook bespreken zij de speciale activiteiten rondom het gouden jubileum en hun visie op de toekomst van film als cultuurgoed.

De aflevering is te beluisteren via Spotify, Amazon Music en Apple Podcasts.

Het filmhuis ontstond in 1976 uit de wens om films te vertonen waarbij niet de winst, maar de film als cultuurgoed vooropstaat. Het was een reactie op de commerciële bioscopen die destijds weinig aandacht hadden voor alternatieve films met een klein budget. Nel van Engen, die sinds 1988 bij het filmhuis betrokken is, beschrijft hoe de vroege bezoekers na afloop van de film hun waardering lieten blijken door kaartjes in te scheuren.

De technische kant van het filmhuis heeft een enorme transformatie ondergaan. Wijnand Legerstee herinnert zich nog het tijdperk van de 35mm filmrollen die handmatig aan elkaar geplakt moesten worden. Tegenwoordig verlopen de vertoningen volledig digitaal in de moderne theaterzaal van Het Diekhuus. Deze zaal kwam er mede door acties van een werkgroep van vrijwilligers en inwoners, die streden voor een volwaardig cultuurhuis met een goede infrastructuur.

In het kader van het 50-jarig bestaan organiseert het filmhuis diverse extra activiteiten, waaronder een filmmarathon op 21 maart. Het programma voor het jubileumjaar bevat daarnaast diverse klassiekers zoals The Godfather en One Flew Over the Cuckoo's Nest.

Door Internetredactie Omroep Archipel