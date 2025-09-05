Podcast over kunst en cultuur op Goeree-Overflakkee van start

De nieuwe podcast van Omroep Archipel genaamd Kunst Eiland is vanaf nu te beluisteren. De reeks, gepresenteerd door Anneke van der Slik en Evi Vos, richt zich op kunst en cultuur op Goeree-Overflakkee. In iedere aflevering wordt een kunstwerk, cultureel evenement of bijzonder historisch onderwerp besproken. De makers gaan in gesprek met kunstenaars, organisatoren en andere betrokkenen, en bieden verdieping en context bij kunst en cultuur op het eiland.

De eerste aflevering staat in het teken van de schilderwedstrijd Het Straatje van Sommelsdijk, geïnspireerd op het 17e-eeuwse schilderij Het Laantje van Middelharnis van Meindert Hobbema. Gasten zijn streekarchivaris Jan Both, wedstrijdorganisator Herman Maas en deelnemer Linda van de Klooster. Zij vertellen over de historische achtergrond van het originele schilderij, de aanleiding voor de wedstrijd en de manier waarop deelnemers tot hun werk kwamen. In het gesprek over Linda’s schilderij komt een opvallend detail naar voren.

De winnaar van de wedstrijd wordt bekendgemaakt op zaterdag 13 september om 15:00 uur tijdens het Oogstfeest op Hofstede Lust en Last. De twaalf genomineerde schilderijen zijn daar te zien, evenals werken van Atelier De Kunstenmaker en winnende kleurplaten van een jeugdwedstrijd. Het winnende werk krijgt een plek in het Streekmuseum en alle inzendingen worden opgenomen in het Streekarchief.

De aflevering is te beluisteren via Spotify, Apple Podcast en Amazon Music.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel