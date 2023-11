Politie arresteert verdachten in verband met gewelddadige overval in Melissant

De politie heeft op dinsdagmiddag 31 oktober 2023 twee verdachten aangehouden in verband met de gewelddadige overval in Melissant. Op 3 april 2023 werd een gezin in hun huis overvallen door drie mannen, waarbij sprake was van ernstig geweld. De daders namen onder andere meerdere horloges mee.

Na een grondig onderzoek heeft de politie in Amsterdam succesvol twee verdachten gearresteerd die worden verdacht van betrokkenheid bij deze overval. De arrestatie vond plaats op dinsdagmiddag, en de politie benadrukt dat het onderzoek nog steeds gaande is. Tips en informatie van het publiek blijven van onschatbare waarde.

De politie roept getuigen en mensen met relevante informatie op om contact op te nemen met de Opsporingstiplijn (0800 - 6070) of Meld Misdaad Anoniem (0800 - 7000). Team Nationale Inlichtingen is te bereiken op lokaal tarief: 088 - 661 77 34.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws