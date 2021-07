Politie doet inval in woning Ooltgensplaat

De politie heeft woensdag 14 juli 2021 een inval gedaan in een woning in Ooltgensplaat. Er waren voldoende aanwijzingen dat er vanuit de woning gedeald werd in drugs. Na het betreden van de woning troffen agenten een grote hoeveelheid harddrugs aan.

De 34-jarige hoofdbewoner en zijn 31-jarige vriendin zijn aangehouden.