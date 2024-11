Politie geeft tips tegen toename inbraken op Goeree-Overflakkee

Goeree-Overflakkee heeft te maken met een toename van inbraken. Politie Basisteam Haringvliet heeft daarom op Facebook tips gedeeld om inbraak te voorkomen.



"Jullie veiligheid en welzijn staat bij ons voorop", schrijft het politieteam. "We willen ervoor zorgen dat jullie goed voorbereid zijn en weten wat jullie kunnen doen om jezelf en je bezittingen te beschermen."

Beveiligen

Eén van de tips om inbraak te voorkomen is het beveiligen van de woning. "Overweeg het installeren van beveiligingscamera's of alarmsystemen om indringers af te schrikken. Zorg ervoor dat alle ramen, deuren en andere mogelijke ingangen stevig vergrendeld zijn, zelfs als je maar voor een korte tijd weg bent. Controleer regelmatig of de sloten op je ramen en deuren goed functioneren en overweeg om ze indien nodig te vervangen."

Ook verlichting kan helpen, schrijft het Basisteam Haringvliet. "Houd binnen een lampje aan als je weg bent van huis. Eventueel met een tijdschakelaar. Houd ook je buitenverlichting aan, vooral 's nachts, om je huis goed verlicht te houden en eventuele verdachte activiteiten zichtbaar te maken."

Buurtapps

Er komen steeds meer buurtapps en inbraakpreventieapps. De politie moedigt dat aan, omdat er onderling goed wordt gecommuniceerd. "Echter verzoeken wij u ook om alle informatie met ons te delen. Wij proberen zo alles goed in kaart te brengen zodat wij hier gericht op kunnen inzetten."

De politie vraagt ook te bellen naar 112 als iemand een situatie in de wijk niet vertrouwt. "Als u twijfelt over een situatie, vertrouw dan op uw onderbuikgevoel. De centralist van de meldkamer zal zodanig uw verhaal aanhoren en uitvragen zodat we tot een inschatting kunnen komen. We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om verdachte activiteiten te melden."

Social media

Tenslotte wijst de politie op socialmediagebruik. "Wees terughoudend met het delen van je plannen op sociale media, vooral als je van huis bent. Dit kan potentiële inbrekers informatie geven over wanneer je weg bent."

Politie Basisteam Haringvliet zegt dit probleem niet alleen te kunnen oplossen. "Alleen door een goede samenwerking met u en door alert te blijven kunnen wij wat doen tegen woninginbraken. Laten we er samen voor zorgen dat het gebied Haringvliet een veilige plek is voor iedereen."



Door Internetredactie Omroep Archipel