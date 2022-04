Politie haalt vuurwapens van de straat

Agenten van de politie in Rotterdam en op Goereee-Overflakkee hebben op 11 april 2022 twee vuurwapens in beslaggenomen. Drie mannen werden aangehouden en zitten vast.

Rotterdamse agenten controleerden rond 20:30 uur op de Groene Kruisweg in Rotterdam een automobilist en zijn bijrijder. De mannen stapten uit en toen het hun duidelijk werd dat ze gefouilleerd werden, besloot een van de benen te nemen. Ver kwam hij niet, want een van de agenten had hem snel te pakken. De man bleek een vuurwapen bij zich te hebben. Deze verdachte, een 19-jarige Utrechter, werd aangehouden. Zijn even oude maat en plaatsgenoot, die netjes was blijven staan, werd ingerekend. De mannen zitten vast. Het vuurwapen en de auto is inbeslaggenomen.

Agressief rijgedrag

Een paar uur later kregen agenten de melding van een automobilist op de A15 agressief rijgedrag zou vertonen. De automobilist werd daar niet aangetroffen, maar korte tijd later wel op zijn huisadres aan de Heerendijk in Oude-Tonge. Daar gingen agenten met hem in gesprek en al snel meldde deze 36-jarige dat hij een vuurwapen in bezit had. Dat bleek zo te zijn en het wapen mocht mee naar het politiebureau, net als de man zelf.

Beloning voor tip vuurwapen

De politie is er veel aan gelegen om (samen met burgers) vuurwapenbezit en daarmee het gebruik ervan tegen te gaan. Elke melding wordt met voorrang opgepakt. Zonder vuurwapens geen schietpartijen. Als reactie op de vele schietpartijen in de openbare ruimte en om te voorkomen dat er slachtoffers vallen, heeft de hoofdofficier van justitie in Rotterdam een beloning uitgeloofd voor tips die leiden tot het vinden van vuurwapens. De beloning is specifiek voor het 'wegtippen' van vuurwapens die zich in een woning of pand bevinden en die door de tip daadwerkelijk worden gevonden. Wil je meer weten over deze tipgeldregeling? Klik dan hier.