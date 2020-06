Politie houdt verdachte aanranding aan in Middelharnis

Door kordaat optreden van een getuige hebben agenten donderdagavond 11 juni 2020 een 28-jarige inwoner uit Middelharnis aangehouden voor aanranding van een 20-jarige dame.

De dame, fietsend over de Oostendensedijk werd donderdagmiddag rond kwart voor twee aangesproken door een automobilist. Hij vroeg haar de weg, maar voordat zij kon antwoorden pakte de man haar vast. Het slachtoffer kon zich losrukken en viel. Een passerende automobilist zag dit en noteerde het kenteken. Na overleg met de Officier van Justitie werd de man korte tijd later in zijn woning in Middelharnis aangehouden. Hij is ingesloten. Agenten van het team Zeden onderzoeken of de afgelopen weken meer soortgelijke incidenten hebben plaatsgevonden.

Contact

De man sprak dames aan en (probeerde) hen te betasten c.q. lastig vallen. Deze ervaringen kunnen een grote impact hebben. Mocht je ook slachtoffer zijn en heb je nog niet met de politie gesproken, meld je dan. Je kunt dan in gesprek gaan met de agenten van het team Zeden. Zij zijn gespecialiseerd en getraind en kunnen je eventueel door verwijzen voor verdere hulpverlening. Ze zijn te bereiken via 0900-8844. Je kunt natuurlijk ook altijd terecht bij je wijkagent.

Getuigen

Ook hier blijkt weer dat u onze ogen en oren bent. Samen maken we de wereld veiliger. Heeft u informatie of heeft u iets gezien, waarvan u nu denkt : He dat kan wel eens helpen!, laat het ons weten via 0900-8844 of via M0800-70000.