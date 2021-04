Politie-inval bij bedrijfspand in Oude-Tonge

Op donderdagmorgen 15 april 2021 heeft de politie een inval gedaan bij een bedrijfspand aan de Capelleweg in Oude-Tonge. Verschillende diensten zijn ter plaatse, waaronder de douane, brandweer en gemeente.

Wat er is aangetroffen is nog niet officieel bekend gemaakt. Zodra we meer weten hoort u het van ons.