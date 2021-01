Politie maakt einde aan feestje en brandweer blust afval

De politie kreeg in de nacht van zaterdag 2 op zondag 3 januari 2021 een melding van geluidsoverlast. Uit een oude schuur nabij Oude-Tonge klonk harde muziek. Ter plaatse constateerden agenten dat diverse jongeren aan het feesten waren.

De politie heeft het feest beëindigd en de jeugd op de bon geslingerd.

Brandweerlieden zaten ook niet stil van het weekend. In Herkingen brandde een schuurtje af, in Sommelsdijk en bij de Slikken van Flakkee stond afval in brand. Bij het gemeentehuis in Middelharnis brandde een fiets af.