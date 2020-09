Politie op zoek naar hennepteelt op Goeree-Overflakkee

Donderdag 24 september 2020 heeft de politie samen met Stedin vijf woningen op Goeree-Overflakkee bezocht. Het vermoeden was dat er in de woningen hennep geteeld zou worden.

In een woning in Middelharnis was er sprake van diefstal van stroom. De politie trof in een woning in Melissant een tent met 55 hennepplanten aan. In de tuin van een woning in Sommelsdijk en in een tuin van een woning in Stellendam troffen ze een aantal grote wietplanten aan. Bij de laatste woning die ze bezochten troffen ze niets noemenswaardig aan. Alle hennepplanten zijn vernietigd. De zaak Melissant zal voorgelegd worden bij het Openbaar Ministerie.