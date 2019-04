Politie redt hond uit hete afgesloten auto

De politie heeft zondag 21 april 2019 in Ouddorp een ruit in geslagen van een auto om zo een hond te bevrijden. De hete afgesloten auto stond in de volle zon. Volgens de politie dacht de eigenaar dat de auto in de schaduw stond. In dit soort gevallen grijpt de politie dus in en is de schade voor rekening van de eigenaar.

Zonder zich bewust te zijn van de gevaren laten eigenaren van honden niet zelden de hond 'even' in de auto zitten. Omdat een hond niet kan zweten – een hond verliest de meeste warmte via de tong – komt het dier al snel in levensgevaar als de temperatuur in een auto oploopt. In een auto die op een gemiddelde zomerse dag geparkeerd staat in de zon, loopt de temperatuur snel op tot 80 graden.