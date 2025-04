Politie schrijft meerdere boetes uit bij ongeval

Dinsdagmiddag 8 april 2025 is de bestuurster van een brommer gewond geraakt bij een verkeersongeval. Het incident vond plaats op de kruising Korteweegje - Oudelandsedijk bij Dirksland, ter hoogte van de watertoren, waar het fietspad het begin van de Oudelandsedijk oversteekt. Een brommer en een bestelbusje kwamen daar met elkaar in botsing. Door de klap raakte de voorruit van het bestelbusje flink beschadigd. Ook de brommer liep schade op.

De bestuurster van de brommer raakte gewond en werd ter plaatse behandeld door medewerkers van een passerende ambulance. Kort daarna nam een gealarmeerde ambulance het over en vervoerde het slachtoffer naar het ziekenhuis voor verdere behandeling.

Vanwege het ongeval werd de afslag naar de Oudelandsedijk richting Nieuwe-Tonge tijdelijk afgesloten. Meerdere bestuurders besloten op eigen initiatief spookrijdend langs de afzetting te rijden, wat leidde tot gevaarlijke situaties op het drukke kruispunt. Deze bestuurders kunnen binnenkort een bekeuring van circa € 149,- op de mat verwachten.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel