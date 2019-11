De politie op Goeree-Overflakkee heeft door hun oplettende collega’s uit Tiel, kilo’s illegaal vuurwerk inbeslaggenomen. In Tiel trof de politie illegaal vuurwerk aan in een personenauto. Hierop heeft de politie op Goeree-Overflakkee een onderzoek ingesteld in de woning (in Stellendam) van de bestuurder.

In de bijhorende schuur van zijn woning trof de politie nog eens 169 kilo aan illegaal vuurwerk aan. Het vuurwerk is in beslag genomen en de verdachte zal voor de rechter moeten komen.