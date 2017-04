Politie treft beschadigd voertuig aan zonder bestuurder

In de nacht van zondag 16 op maandag 17 april 2017 werd de politie rond 01:30 uur opgeroepen om naar een ongeval te gaan op de A29 bij de Haringvlietbrug. Ter hoogte van Hellegatsplein trof de politie een zwaar beschadigd voertuig aan dat dwars op de rijbaan stond. De bestuurder van het voertuig bleek er rennend over de snelweg vandoor te zijn gegaan. Twee inzittenden werden achtergelaten, waarvan er één gewond. Een uitgebreide zoektocht naar de bestuurder leverde niets op. De gewonde persoon is overgebracht naar het ziekenhuis voor controle. Het voertuig is weggetakeld. Tweeten

