Politie treft partij illegale anabole steroïden aan

De politie heeft dinsdag 29 oktober 2019 een partij illegale anabole steroïden in beslag genomen. Dat maakte de politie woensdag 30 oktober bekend. Ze troffen de partij aan in een leegstaande woning aan Onderlangs in Dirksland. Een speciaal team kwam ter plaatse om de anabole steroïden op te ruimen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Tweeten

